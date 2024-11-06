Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ilçe ziyaretleriyle spor tesisleri, gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’un yoğun mesaisi devam ediyor. Çakmur, bu kez Hınıs, Karaçoban, Karayazı, Tekman, Horasan ve Köprüköy ilçelerine ziyaretlerde bulundu. İlçe turuna çıkan Çakmur, spor tesislerinin yanı sıra, öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu.İlçe Müdürleri ve tesis sorumlarının yanı sıra yurt müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Çakmur, sportif ve gençlik faaliyetlerini sadece merkez ilçelerde değil bütün ilçelerde yoğun bir şekilde yapmaya devam edeceklerini ve spor ile gençlik faaliyetlerini tabana yayacaklarını söyledi.İlçe statlarında yoğun mesaiErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ilçe ziyaretlerinde Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Selami Korkmaz, Hınıs Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Osman Kaya, Karayazı Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ümit Kayan, Karaçoban Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Sacit Diler ile Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Tesislerin işlevleri hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri bilgi verdi. İlçelerdeki futbol sahalarını da ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Spor tesislerimizde gördüğümüz eksiklikleri en kısa sürede tamamlayacağız. Bunun için ivedilikle hareket ederek gerekli olan spor malzemelerini de o ilçelerimize ulaştıracağız” diye konuştu.