Muş’un Bulanık ilçesinde voleybol branşında açılan kurslar, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız şekilde devam ediyor.Bulanık Spor Salonu’nda yürütülen çalışmalar, özellikle genç sporcuların yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor. Disiplinli bir şekilde sürdürülen antrenmanlarda hem teknik hem de fiziksel gelişime yönelik programlar uygulanıyor. Voleybola ilgi duyan gençlerin sporla buluşması ve profesyonel anlamda kendilerini geliştirmesi amacıyla başlatılan çalışmaların, ilçede spora olan ilgiyi artırması hedefleniyor. Antrenmanlara katılan sporcuların ilerleyen dönemlerde bölgesel ve ulusal müsabakalarda yer alması bekleniyor.