Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında bu yaz 5 bin çocuk, 16 saatlik yüzme kurslarında yüzme öğrendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destek verdiği ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında bu yaz da yüzlerce çocuk GSİM Yüzme Havuzlarında yüzme eğitimi aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında bu yaz, tam olimpik yüzme havuzu, Oltu ve Aziziye Yüzme Havuzlarında 5000’i aşkın çocuk 16 saatlik yüzme kurslarında yüzme öğrenme şansı buldu.Hem Katılım Belgesi Hem Madalya KazandılarGençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16 saatlik yüzme kursu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi. Ayrıca GSİM Yüzme Kurslarından keşfedilen ve yarışmacı sporcu haline getirilen öğrenciler arasında düzenlenen teşvik yarışlarında da derece elde eden sporculara madalya verildi.12 Antrenör 6 Can Kurtaran Görev YaptıTam Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Hikmet Palandöken ve Havuz sorumlusu Cevdet Uluç nezaretinde yapılan yüzme kurslarında 12 antrenör, 6’da can kurtaran görev yaptı. Antrenör Ahmet Aktaş, Pilot okullardan seçilen sporcuların yazın yüzme ve tekerlekli paten eğitimi aldıklarını belirterek, kış sezonunda da kayak eğitimi aldıklarını söyledi.Çakmur Tebrik EttiErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile GSB Personel Daire Başkanı Bülent Merdan ‘16 saatlik yüzme bilmeyen kalmasın’ programını tamamlayan kursiyerlere sertifika törenine katılarak sporculara madalya takdim etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yaz boyunca çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür ederek, katılım belgesi kazanan öğrencileri tebrik etti. Çakmur, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlaması nedeniyle tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.