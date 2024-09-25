Türkiye Futbol Federasyonu ve BtcTurk iş birliğiyle hazırlanan "Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında, 2009-2010-2011-2012 doğumlu kız oyuncuların dahil olduğu 17 ve 15 yaş altı Erzurum bölge seçmesi tamamlandı.7 farklı kulüp ve spor lisesinden 95 sporcunun katıldığı seçmeler Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 3 numaralı sahada gerçekleştirildi. TFF’ye bağlı 14 bölgenin tamamında gerçekleştirilecek seçmelerin diğer bölgeler için planlama tarihleri daha sonra açıklanacak.Erzurum Bölge Seçmelerine katılan kulüpler ve spor liseleri şöyle: 76 Iğdır Spor, Ağrı Aile Ve Sosyal Politikalar Gençlik Ve Spor Kulübü, Ağrı Aile Ve Sosyal Politikalar Gençlik Ve Spor Kulübü, Bingöl Spor Lisesi, Erzurum Spor Lisesi Kulübü, Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü ve Erzincan Gençlerbirliği Gençlik Spor