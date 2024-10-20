15. Uluslararası Kemer Bocce Turnuvası, Antalya ilinde düzenlendi. Elazığ’ı temsil etmek üzere turnuvaya katılan sporcular, 2 Türkiye Şampiyonluğu elde etti.Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya 20 ülkeden 60 sporcu katıldı. Elazığ’ı temsil eden takımlardan Petank disiplininde sporculardan Beyza Yıldırım ve Pelin Filiz Çift Kadınlar kategorisinde birinci olarak milli takıma katılmaya hak kazanırken, Üçlü Takım kategorisinde de Muhammet Yıldız birinci oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan 15. Uluslararası Kemer BOCCE Turnuvası 20 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Böylesine büyük bir turnuvayı ülkemizde düzenlemenin verdiği mutlulukla beraber ilimize gelen başarıların mutluluğunu da yaşadık. İlimizi temsilen turnuvaya katılan sporcularımızdan Beyza Yıldırım ve Pelin Filiz Türkiye birincisi olurken aynı zamanda milli takıma katılmaya hak kazanmıştır. Üçlü Takım Kategorisinde ise Muhammet Yıldız birinci olmuştur. Elde etmiş oldukları bu başarılardan ötürü kendilerini ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.