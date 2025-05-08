Bitlisli öğrenciler bilek güreşi bölge finalinde elde ettikleri başarıyla Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen ‘Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Finali’Mardin’de yapıldı. Bölge finaline Bitlis’in Ahlat ilçesinden katılan Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, hem sağ hem sol kol kategorilerinde önemli dereceler elde ederek gurur kaynağı oldu.Müsabakaya katılan öğrencilerden Civan Köçeroğlu, 45 kilo sol kolda bölge birincisi, 45 kilo sağ kolda ise bölge üçüncüsü olurken, İlayda Meriç 45 kiloda sağ kolda bölge birincisi, Aysima Meriç ise 55 kiloda sağ kolda bölge üçüncülüğü elde etti. Öğrenciler elde ettikleri bu başarılar ile Gümüşhane’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Bitlis’i temsil edecek.