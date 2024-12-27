Bitlis’te atletizimciler 27-28 Ocak 2025 tarihinde Bursa’da yapılacak Türkiye şampiyonasında dereceye girmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde okullarda yapılan yetenek taramasından seçilen atletler, girdikleri yarışlarda derece ile dönüyor. Türkiye 2.’liği ve Türkiye 3.’lükleri bulunan öğrencilerin yeni hedefi Türkiye şampiyonasında derece yaparak milli takıma seçilmek. Çalışmalarını yağışlı havaya rağmen aralıksız sürdüren atletler, ocak ayında Bursa’da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasında dereceye yapmaya çalışacaklar. 8 Ağustos Stadyumunda çalışan atletlerden İrem Toktaş, 10 Kasım’da yapılan yarışmada Türkiye ikincisi olduklarını, şimdiki hedefinin ise Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Şiyar Eyüp Demir ise, Bölgesel Kros yarışmasında Türkiye 3.’sü olduğunu belirterek, “Bitlis’te Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz dereceye girerek, Türkiye şampiyonu olmak. Bunun için iklim şartlarına rağmen hazırlanıyoruz. İnşallah dereceye girerek, Türkiye şampiyonu oluruz” dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Atletizm Antrenörü Osman Dayanç, “Bu yıl katıldığımız yarışmalardan Ankara’da yapılan kızlar yarışmasında Türkiye 2’ncisi olduk. Bingöl’de yapılan Bölgesel Kros Ligi’nde erkeklerde takım halinde birincilik elde ettik. Antalya’da takım halinde Türkiye üçüncüsü olduk. Hedefimiz 27-28 Ocak 2025 tarihinde Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında dereceye girmektir” diye konuştu.Geçmiş dönemde atletizme bakış açısının çok iyi olmadığını, ancak başarı geldikçe herkesin bakışının değiştiğini ifade eden Dayanç, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ben kendim Milli Sporcuyum. Bizim dönemimizde atletime bakış açısı çok iyi değildi. Ancak şimdi sporcularımız başarılı oldukça insanların bakışları da değişti. Antrenmanlarımızı yaparken, vatandaşların yol vermesi, durup alkışlamaları bizleri ve sporcularımızı motive ediyor. Başarı geldikçe bu destekler de artacaktır.”