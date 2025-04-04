Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Bölümü öğrencileri Milli Sporcular, Aliye Zeynep Bingül ve Murat Bingül Dünya Kayak Şampiyonası’nda büyük başarıya imza attı.Fransa’nın Tignes kayak merkezindeki VIRTUS 2025 Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası’nda yarışan Aliye Zeynep Bingül, Dünya ikincisi, Muhsin Murat Bingül ise Dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı gururla dalgalandırdı.Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül yaptığı açıklamada "Bingül Ailesi olarak evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemize iki madalya kazandırdıkları için çok mutluyuz. Murat’ta Zeynep’de her geçen gün başarılarını artıyor. Öncelikle gece gündüz büyük emekler veren fedekar eşim anneleri Nesrin Bingül’e bizim en büyük destekçimiz spor öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin şanlı bayrağını yurt dışında dalgalandırmaları adına bir baba olarak kez daha gurur duydum" dedi.