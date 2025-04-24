Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’yı makamında ziyaret eden 12 Bingölspor futbolcuları, forma hediye etti. Açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Ziyaretleri benim için çok değerli. Hafta sonu onlar sahada, biz tribünde olacağız. 12 Bingölspor’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğim. Bu takıma ben hep inandım" dedi.12 Bingölspor futbolcuları şampiyonluktaki son viraj olan Batman Kayra maçı öncesinde Vali Ahmet Hamdi Usta’yı makamında ziyaret etti.Vali Usta’ya forma hediye eden ve şuana kadar verdiği destek dolayı teşekkür eden futbolcular, son hafta maçlar öncesinde değerlendirmelerde bulundu.Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Pazar günü Batman Kayra ile evimizde oynayacağımız şampiyonluk maçı öncesinde, 12 Bingölspor’un değerli futbolcuları; Sefa Turan, Serdar Yazıcı, Burak Çelik, Ali Aydın, Kadri Çakı ve Muhammet Altunbay takım kaptanımız Bilal Çebi liderliğinde ziyaretime gelerek forma hediye ettiler. Ziyaretleri benim için çok değerli. Hafta sonu onlar sahada, biz tribünde olacağız. 12 Bingölspor’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğim. Bu takıma ben hep inandım. Geçen yıl da kılpayı kaybettiğimiz şampiyonlukta da çok iyiydik. Bu sezonun başlangıcından itibaren de inancımı kaybetmeden hatta kaybettikleri maçtan sonra da yanlarında olmaya devam ettik. Topçularımız ve Engin Özturan başkanlığındaki yönetim üzerlerine düşeni yaptılar. Artık sıra bizde, Bingöl’ün burada ve yurt dışı dahil gurbetteki hemşehrilerimiz de. Herkesi Şehrimizi ayağa kaldıran, bizi kenetleyen bu şampiyon takıma sahip çıkmaya, destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.Vali Usta, ziyaret sonrası futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.