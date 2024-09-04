Elazığ’da 2. etap 3 bant bilardo il şampiyonası gerçekleştirildi.Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2. etap 3 bant bilardo il şampiyonası Atatürk Stadyumu altında bulunan bilardo salonunda gerçekleştirilerek son buldu. 26 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında yapılarak 9 gün süren 2. etap 3 bant bilardo il şampiyonasına toplam 48 sporcu katılım sağladı. Şampiyonada birinci Cengiz Gülaç, ikinci Erkan Süslü, üçüncü Mehmet Kağan Demir dördüncü Zafer Dağdelen oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular kasım ve aralık aylarında Ankara Gölbaşı’nda düzenlenecek olan 3 bant Türkiye şampiyonasına katılacak.Düzenlenen şampiyona dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi ile son buldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza attı. Bilardo branşımızın Elazığ’a kazandırılması gayet başarılı bir çalışma olmuş. Atatürk Stadyumu altında bulunan bilardo salonumuzda gerçekleştirilen 2. etap 3 bant bilardo il şampiyonası 48 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen şampiyona sonucunda dereceye giren sporcularımız kasım ve aralık aylarında Ankara Gölbaşı’nda düzenlenecek olan 3 bant Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz” denildi.