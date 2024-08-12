Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, 39 mahallenin muhtarlarıyla Doğanşehir Beypınarı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.Programda konuşan Başkan Bayram, "Doğanşehir ilçemize daha hızlı hizmet ve çözüm bulmak adına 39 mahallemizin değerli muhtarları ile belediyemizin sosyal tesisinde buluşup sorun ve talepleri istişare ettik. Davete icabet edip gelen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve hızlı çözümler sunmak için adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla istişarelere daha fazla önem vereceğiz. Aklın yolu birdir. yapılacak tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın düşünceleri, fikirleri bizim için önemlidir” dedi.Başkan Bayram, Tutdere ile bir araya geldiÖte yandan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Bayram “Kardeş belediyemiz Adıyaman Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni deprem bölgesindeki sesimiz Abdurahman Tutdere ile birlikte ilçemizde vatandaşlarımız ile buluştuk. Değerli başkanımın ziyaretleri ve vereceği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her şey Doğanşehir’imizin kalkınıp büyümesi, yeniden eski günlerine dönmesi için” diye konuştu