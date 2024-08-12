Hakkari’de bazı alanlar 4 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.Hakkari’de bazı alanların 4 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek, “Hakkari ili merkez ilçesi Kuş Tepe, Ayı Tepe, Meme Tepe, Koç Sırtları kırsalında bulunan bölgelerde 12 Ağustos 2024 saat 09.30 ile 15 Ağustos 2024 saat 09.30 tarihleri arasında 4 gün süre ile ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.