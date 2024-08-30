Battalgazi Belediyesi’nin Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen yüzme kursu sona erdi. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilen kursa katılan 110 öğrenci, 3 ay süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı.Battalgazi Belediyesi’nin "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yüzme kursu başarıyla tamamlandı. Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen 3 aylık eğitim programı, 110 çocuğa yüzme becerilerini kazandırarak, spor yapma alışkanlıklarını geliştirdi. Kursun sonunda çocuklar, yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra lisanslı sporcu olma yolunda ilk adımlarını atma fırsatı buldu. Kursu tamamlayan 110 öğrenciden 30’u, Battalgazi Belediyespor bünyesinde kurulacak yüzme kulübüne seçilerek lisanslı sporcu olma yolunda ilk adımlarını atacak. Bu öğrenciler, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Battalgazi’yi temsil etme hakkı kazanacak.Kursa katılan ve başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Battalgazi Belediyesi Tesisler Müdürü İbrahim Ethem Yazıcı konuyla ilgili şunları ifade etti:"Yüzme kursumuz, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladı. Eğitim sürecinde öğrencilerimizin gösterdiği ilerleme, bu tür projelerin toplum üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kurs boyunca çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için özverili bir şekilde çalışan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Projeyi hayata geçirmemizi söyleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın gençleri önemsiyor ve bizlerden de sürekli bu yönde programlar düzenlenmesini istiyor. Bundan sonra da mevsim şartlarına göre sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için bu tür projelere devam edecektir."Kursa katılan öğrencilerden Taha Sıraç İltüzer, "Yüzmeyi öğrendim ve gerçekten çok güzel etkinlikler yaptık. Özellikle kulaç atmayı öğrenmek benim için büyük bir başarı oldu. Kurs süresince hocalarımızın gösterdiği ilgi ve destek sayesinde kendimi çok geliştirdim. Ayrıca, bu fırsatı bize sundukları için Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a da teşekkür ederim." Bir diğer öğrenci Cemre Doğru ise "Eğitim çok güzel geçti. Her derste farklı şeyler öğrendik. Kulaç atmayı ve delfin hareketini öğrendik. Hocalarımız bize çok yardımcı oldular. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederiz." dedi. Kursa katılan öğrencilerden Ömer Rüzgar Çoban da "Kurs boyunca çok eğlendik. Yüzmeyi öğrendim ve kulaç atmayı da öğrendim. Hocalarımız bizimle çok güzel ilgilendi. Bizlere bu imkanı sağlayan hocalarımıza ve Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Kursa katılan öğrenci velisi Şenay Demir de çocukları, gençleri destekleyen programları hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ederek, "Ben kızımı ileride lisanslı sporcu olmasını istiyorum. Bunun altyapısı olarak Battalgazi Belediyesi Göztepe Yüzme Kursuna kayıt yaptım. Evimize çok yakın bir kurs olduğu için burayı tercih ettim. Çok da memnun kaldık. Gerek hocalardan gerek hizmetten çok memnun kaldık. Benim kızım 1 aydır kursta eğitim görüyor. Verilen hizmet nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.