Battalgazi Belediyesi’nin Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlediği yaz dönemi yüzme kurslarına yoğun ilgi üzerine kontenjan artırıldı, kurs başlangıç tarihi 10 Haziran’a alındı.Battalgazi Belediyesi tarafından Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen yaz dönemi yüzme kurslarına yoğun talep geldi. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik planlanan yüzme kurslarına kısa sürede yoğun başvuru yapılırken, mevcut kontenjanlar tamamen doldu. Geçtiğimiz yıl 180 öğrencinin eğitim aldığı Battalgazi Belediyesi Yüzme Kulübü, bu yıl için 400 kişilik kontenjan açtı. Ancak kayıtların başlamasıyla birlikte tüm kontenjanların kısa sürede dolması üzerine yeni talepler için ek gruplar oluşturuldu.Haftada 2 gün, ayda toplam 8 saatlik programla sürdürülecek eğitimlerde, profesyonel eğitmen kadrosu görev alacak. Az sayıda öğrencinin yer aldığı gruplarda birebir eğitimle hem kaliteli hem güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor.Battalgazi Belediyesi Yüzme Kulübü’nde eğitim alan çocuklar, temel yüzme eğitiminin yanı sıra lisanslı sporcu olarak il ve il dışı müsabakalara da hazırlanıyor. 2025 sezonunda kulüp bünyesinden 7 lisanslı sporcunun çeşitli yarışmalarda Battalgazi’yi temsil edeceği bildirildi.Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sorumlusu Selim Karataş yaptığı açıklamada, "Yoğun ilgi karşısında kontenjanlarımızı artırdık. Bu fırsattan yararlanmak isteyen ailelerin en kısa sürede kayıt işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Kayıtlar şahsen, kimlik bilgileri ile yapılmaktadır. Tüm çocuklarımızı sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamına davet ediyoruz" dedi.Detaylı bilgi ve başvuru için 0 (533) 719 39 44 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebileceği belirtildi.