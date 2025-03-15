Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Hatice Akbaş finale yükseldi. Milli boksörü tebrik eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Hatice Akbaş bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi.Niş kentindeki Cair Spor Merkezi’nde düzenlenen şampiyonanın 54 kilo yarı final maçında Hatice Akbaş, Tayland’dan Natnicha Chonprongkla’yla karşılaştı. Hatice Akbaş maçı 4-1 kazanarak finalist oldu. Milli boksör, 16 Mart Pazar günü finalde Faslı Widad Bertal ile altın madalya mücadelesi verecek."Bizleri bir kere daha gururlandırdı"Hatice Akbaş’ı kutlayan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Hemşerimiz, milli boksörümüz Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda finale yükselerek bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Kendisine final müsabakasında başarılar diliyor, ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Tebrikler Hatice" dedi