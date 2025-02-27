Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek "Belediyeler ve Hukuki Sorunlar" başlıklı söyleşi programında tecrübelerini paylaştı. Hukuk sisteminin işleyişine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Taşkın, özellikle 28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi amfi sınıfında, Hukuk Fakültesi öğrencileriyle "Hukuk Kariyer Günleri" kapsamında düzenlenen "Belediyeler ve Hukuki Sorunlar" başlıklı söyleşi programında bir araya geldi. Hukukun her durumda adalet dağıtması gerektiğini belirten Başkan Taşkın, 28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti. Hukukçuların o dönemde tarafsızlıklarını yitirdiğini ifade eden Taşkın, şu sözleriyle hukuki adaletin önemini vurguladı:"28 Şubat’ta hukukun namusu, şerefi hukukçular tarafından çiğnendi. Bizim cübbemiz siyahtır ama kara cübbe değildir. Bu cübbe ile biz ancak adalet dağıtırız. Kılı kırk yararak, bir doktorun ameliyattaki hassasiyeti kadar titizlikle adaleti gözetiriz. Hukuk adı altında zulüm yapılmaz. Ama maalesef o günlerde tam da bunu gördük."Başkan Taşkın, o dönemde birçok akademisyenin, öğrencinin ve meslek sahibinin inançları nedeniyle baskıya maruz kaldığını belirterek, özellikle başörtüsü yasağının hukuka aykırı olduğunu söyledi.28 Şubat sürecinde hukuk öğrencisi olarak mezun olduğunu belirten Taşkın, o dönemin baskıcı atmosferinde nasıl mücadele verdiklerini anlattı. Başörtüsü yasağına karşı düzenlenen bir konferansın organizasyonunda yer aldığını söyleyen Başkan Taşkın, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:"Hocalarımız kimliğini, kişiliğini, mezhebini gizliyordu. Namaz kılarken ’beni kimse görmesin’ kaygısı taşıyorlardı. Çünkü görüldükleri an görevlerinden atılıyorlardı. Bilginin ve özgürlüğün mahkûm edildiği bir ülke vardı. Mezun olduğumda, o dönemin karanlık Türkiye’sinde mesleğe başladım. Başörtüsü yasağına karşı bir konferans düzenledik, adını ’İnanca Saygı, Düşünceye Özgürlük’ koyduk. Program nedeniyle Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde ifade verdim. Tertip komitesi başkanı olduğum için hukuki süreçle karşı karşıya kaldım. O günlerde böyle anlamsız davalar açılıyordu. İnşallah sizler böyle şeyler görmezsiniz."Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuşmasının sonunda öğrencilere tavsiyelerde bulunarak hukuk mesleğinin adaletin teminatı olması gerektiğini ifade etti. Genç hukukçuların objektif, tarafsız ve adaletli olmaları gerektiğini belirten Taşkın, geçmişte yaşanan hukuksuzlukların tekrar etmemesi için bilinçli bir hukuk neslinin yetişmesinin önemine değindi.Program, öğrencilerin sorularıyla interaktif şekilde devam ederken, Başkan Taşkın belediyelerdeki hukuki süreçler hakkında da bilgiler paylaştı.