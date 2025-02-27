Doğu Anadolu Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerde görev yapan çalışanlara yönelik ihale sistemi eğitimi düzenlendi.Eğitim programında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanımız Burhan Salın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale süreçleri ve uygulamalar hakkında önemli bilgiler aktararak katılımcıları bilgilendirdi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Belediyecilik hizmetlerinin daha etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına gerçekleştirilen bu eğitim programının hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.