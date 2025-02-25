Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni spor tesisileri için Spor Toto Teşkilatı ile protokol imzaladı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yeni spor tesisleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şerifoğulları, yaptığı paylaşımda, ’’Aziz şehrimizde, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyoruz. Şehrimizdeki yeni spor tesislerimizle ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile protokol imzaladık. Şehrimize, hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.