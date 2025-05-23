Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı.Başkan Sekmen, vatandaşlarla istişare yapmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, " Solakzade Camii yanında başladığımız "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programımıza; AK Parti İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar ve AK Parti Yakutiye İlçe Başkanımız Ferit Yıldız kardeşlerim ile birlikte Karayolları Mevkii’nde yer alan Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi üstü ve Şehit Rahmi Kaya Parkı içerisinde devam ettik. Gittiğimiz her noktada hemşehrilerimizin samimi ilgisi ve desteğiyle karşılaştık. talepleri dinledik, sorunlara birlikte çözüm ürettik. Vatandaşımızın sesi bizim yol haritamızdır. Erzurum’umuzun her köşesinde birlikteyiz, birlikte güçlüyüz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu.