Tursun yaptığı açıklamada;Kurban Bayramı Müslümanların paylaşma ruhunu en derin şekilde yaşadığı, yardımlaşmanın zirveye çıktığı mübarek günlerin başında gelir. Her yıl milyonlarca mümin, Hz. İbrahim’in teslimiyetini, Hz. İsmail’in sadakatini hatırlar ve kurban ibadetini yerine getirir. Ancak bu ibadet dini görev olmakla beraber sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir.

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak bizler, kurban ibadetinin bu ruhunu dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yıllardır çalışıyoruz. “Senin için kurban, kardeşin için selamet” sloganıyla başlattığımız 2025 yılı Kurban Kampanyamızla, hayırseverlerin bağışlarını, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz.

Bu Bayram, Kurbanınızla Binlerce Gönüle Dokunun. Bir kurban, sadece sofraya et getirmekle kalmaz; aynı zamanda bir çocuğun yüzünde tebessüm, bir annenin duasında umut, bir yaşlının kalbinde ahde vefa olur.

Bu yıl;

- Afrika Kurban Hisse Bedeli: 4.500 TL

- Türkiye Küçükbaş Kurban Bedeli: 16.000 TL

olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar; kurbanlık hayvanın temini, kesimi, parçalanması, paketlenmesi ve dağıtımı dahil olmak üzere organizasyonun tüm giderlerini kapsamaktadır.

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak bağışçılarımızdan kurban bağışı vekaletle alınıyor ve kesim işlemi İslami usullere göre yapılıyor. Kesim anı video ile kayıt altına alınıyor ve bağışçılara iletiliyor.-

Her yıl binlerce bağışçımızın desteğiyle; savaş, kıtlık, yoksulluk ve doğal afetlerin etkilediği coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ulaşmayı başardık. Sadece bir kurbanla değil, aynı zamanda bir selamla, bir dua ile gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Sizlerde kurban bağışlarınızı www.selamet.org.tr aracılığıyla ve şubemiz ile irtibata geçerek yapabilirsiniz.