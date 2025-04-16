Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, meclis üyelerine gösterdikleri katkı ve yapıcı tutumları dolayısıyla teşekkür etti.Başkan Sekmen, "Meclisimizin toplantısına katılarak şehrimiz için birçok konuyu istişare ettik, karar altına aldık" diyerek "Her zaman ifade ettiğimiz gibi; biz, şehrimize hizmeti bir gönül işi olarak görüyor, bu kutlu vazifeyi hemşehrilerimizin emanetine layık bir şekilde yerine getirme gayretiyle sürdürüyoruz. Tüm bu süreçlerde ortak aklı önceleyerek, milletimizin menfaatini gözeterek hareket ediyoruz. Erzurum’umuzu geleceğe taşıyacak her adımda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu vesileyle meclis üyelerimize gösterdikleri katkı ve yapıcı tutumları dolayısıyla teşekkür ediyor; Erzurum’umuzun yarınları için hep birlikte, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.