Iğdır’da düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında 238 kişi sorgulandı.Türkiye geneli Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında, Iğdır Kazım Karabekir Caddesi ve Evren Paşa Caddesi üzerinde bulunan otobüs yazıhaneleri önü ve çevresi, Zübeyde Hanım Bulvarı, TAEM Uygulama Noktası, Kılıçlar Uygulama Noktası ve tır garajlarında huzur uygulaması yapıldı.Yapılan uygulamada 10 yazıhane ve firma kontrol edilirken, 238 şahıs sorgulandı. Uygulama kapsamında 17 araç sorgulandı. Uygulamada 1 Afganistan uyruklu şahsa illegal girişten idari işlem yapılırken, şahıs GÖKSEM’e teslim edildi.Yetkililer uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.