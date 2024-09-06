Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor’un antrenmanını ziyaret etti.Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile görüşen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurumsporumuzun antrenmanını izleyerek, futbolcularımızla sohbet ettik. Şehrimizin gururu olan takımımızın azmi ve disiplinine bir kez daha şahit olduk. Futbolcularımızın ortaya koyduğu çalışma ve kararlılık bizleri oldukça memnun etti. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal kardeşim ve yönetimine, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu kardeşim ve ekibine ilgilerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Aslan yürekli futbolcularımızdan oluşan Erzurumspor’umuzun her zaman yanındayız ve başarılarına omuz vermeye devam edeceğiz.” dedi.