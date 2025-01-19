Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Yeşilyurtspor’un geleceğini şekillendirirken şeffaf yönetim anlayışına vurgu yaparak, şehrin spor alanında ayağa kalkması için etik dışı yollara başvurmayacaklarını söyledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü’nün geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, şeffaf yönetim anlayışının önemine dikkat çekti. Geçit, şehrin spor alanında ayağa kalkması için var güçleriyle çalışacaklarını ve etik dışı yollara sapmadan başarıya ulaşacaklarını vurguladı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban ile birlikte Barguzu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Malatya’nın spor geleceği, Yeşilyurtspor’un gelişimi ve kulüp yönetiminde şeffaflık gibi önemli konular gündeme geldi.Başkan Geçit, şehrin sadece inşaat faaliyetleriyle değil, her alanda yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, sporun bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. “Biz bu şehri tüm katmanlarıyla ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Spor da şehrin motivasyonunu artıran ve kimliğini yükselten önemli bir alan” diyen Geçit, Yeşilyurtspor’un başarısının ve şeffaf yönetiminin bu hedeflere katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.Yeni Malatyaspor’un yaşadığı finansal sıkıntılara da değinen Başkan Geçit, “Biz, Yeşilyurtspor Kulübü’nü oluştururken şeffaf bir yönetim anlayışı benimsedik. Parası çok olanı değil, dürüst ve şeffaf bir şekilde yönetebilecek isimlerle yola çıktık” dedi. Geçit, bu anlayışla kulüp borçlarının da önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.Başkan Geçit, kulübün şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyeceğini ancak etik dışı yöntemlere başvurmayacaklarını belirterek “Şampiyonluk için her yolu mubah görmüyoruz. Etik dışı yollara sapmadan doğru adımlarla ilerleyeceğiz. Şehrimize gurur duyacağı bir takım kazandıracağız” diye konuştu.Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban ise kulübün mali şeffaflığını ve yönetim anlayışını anlattı. Çoban, “Bütün harcamalarımız açık ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Başkanımızın verdiği destekle kulübümüz büyük bir ilerleme kaydediyor” dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban, Malatya’yı spor alanında ayağa kaldırmak ve şehrin gurur duyacağı bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek toplantıyı sonlandırdılar.