Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, hakkında siyasi yasak getirileceği konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sonuna kadar arkasında olacağını söyledi.Başkan Demir, ikinci defa İBB Başkanı seçilen, yakın arkadaşı Ekrem İmamoğlu için son günlerde sıkça dillendirilen “siyasi yasaklı olacağı” iddialarına karşı sert çıkarak tam destek açıklamasında bulundu. Sosyal Medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan başkan Faruk Demir, şu ifadeleri kullandı: “Serhat Ardahan’ın hemşehrisi; Ekrem İmamoğlu yalnız yürümez. Hatırlayalım; Cumhurbaşkanı Erdoğan’da aynı yöntemle engellenmeye çalışılmıştı, ne oldu? 2019 İBB seçimleri iptal edildi, ne oldu? Halk birini bağrına basmış ve tutmuşsa, geçmiş olsun. 1999 Milletvekilliği seçimlerinde “Bir Parka Bir kasketiyle” yola çıkan Başbakanım rahmetli Bülent Ecevit’ i bu kadim Anadolu birinci parti yaptı. 16 milyon İstanbullu ve Anadolu, başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazmış. Siz onu engellemeye çalıştıkça daha da büyüyecek. Yakın ve geçmiş tarihte Türkiye ve Dünya siyasetinde örnekleri çok, ders alınmazsa, Bu kadim Anadolu Halkı günü saati geldiğinde ne yapacağını çok iyi bilir. Başkanımla, henüz CHP Beylikdüzü ilçe başkanımız iken başlayan 20 yıllık yoldaşlığımız sonsuza dek devam edecek. Yanındayım. Ardahan’dan sonsuz selamlar, saygılar.’’