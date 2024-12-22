Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı izleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzeli yeşil beyazlı taraftarlara çorba ikramında bulundu.Başkan Adıgüzel, “Bugün Kars 36 Sporumuzun Rize Özel İdare Spor ile maçı var, bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak maça gelen vatandaşlarımıza ve taraftarlarımıza bu soğuk kış gününde içleri ısınsın diye çorba ikramında bulunuyoruz. Bundan sonrada zaman zaman taraftarlarımızın yanında olacağız inşallah” dedi.Öte yandan Kars 36 Spor kendi sahası önünde puan kaybetmeye devam ediyor. yeşil beyazlı ekip, Rize Özel İdare Spor karşılaşmasından da 1 puanla ayrıldı.