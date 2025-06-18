Ziyarette Elazığ kültürünün yaşatılmasına yönelik ortak çalışmalar vurgulandı.

Elazığlı Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından Bartın Elazığlılar Derneği tarafından nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

ELAZIĞLI HEMŞEHRİLERİNDEN REKTÖR AKKAYA’YA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Elazığlı akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya, Bartın Elazığlılar Derneği yöneticileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimi, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Akkaya’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Elazığlı bir akademisyenin Türkiye’nin önemli üniversitelerinden birinde üst düzey görev almasının kendileri için büyük gurur olduğunu ifade etti.

“ELAZIĞ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Bartın Elazığlılar Dernek Başkanı Lütfü Gencer, şu ifadeleri kullandı:“Elazığlı bir hemşehrimizin böyle önemli bir göreve atanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın bilgi ve tecrübesiyle Bartın Üniversitesi’ne büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bizler de dernek olarak Elazığ kültürünün Bartın’da yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için üniversitemizle iş birliği içinde çalışmaya hazırız.” dedi.

PROF. DR. AKKAYA: “HEMŞEHRİLERİMİN DESTEĞİ GÜÇ VERİYOR”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:“Memleketim Elazığ’dan gelen bu anlamlı ziyaret beni son derece mutlu etti. Hemşehrilerimin desteği, yeni görevimde bana büyük güç veriyor. Elazığ’ın kültürüne, insanına ve değerlerine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Rektörlük görevimde; akademik başarıyı, toplumsal katkıyı ve nitelikli eğitimi ön planda tutarak çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.