Malatya-Elazığ yolunda traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya-Elazığ yolu üzeri Kanyon Caddesi Maraton Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Elazığ istikametine sağ şeritte seyir halinde olan A.S. (29) idaresindeki 10 ACY 489 plakalı traktöre takılı römorka, aynı yönde seyreden T.M.K. (29) yönetimindeki 44 AHE 449 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.