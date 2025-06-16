Gök; “Kasım 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, son 6 ay içerisinde aile sağlığı merkezine başvurmayan vatandaşlar üzerinden aile hekimlerinin gelirlerinden kesinti yapılması kabul edilemez. Aynı şekilde, aile sağlığı hemşiresi ve ebesinin de gelirinden bu kapsamda yapılan kesintiler, sağlık hizmetinin doğasına ve çalışanların emeğine açıkça aykırıdır.

Bir bireyin sağlık hizmetine başvurup başvurmaması, hekim ya da sağlık çalışanının kontrolünde değildir. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının performansı, bireylerin başvuru davranışlarıyla değil, sundukları sağlık hizmetinin kalitesiyle değerlendirilmelidir. Bu şekilde yapılan kesintiler, kamu görevini yerine getiren sağlık çalışanlarını mali baskı altına almakta, mesleki huzuru ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Aile sağlığı çalışanları aynı nüfusa, aynı şartlarda, aynı özveriyle hizmet sunmaya devam etmektedir. Ancak vatandaşın kuruma başvurmaması nedeniyle, aile sağlığı hemşiresi ve ebesinin maaşında 10 bin TL’yi, aile hekiminin maaşında ise 18 bin TL’yi aşan kesintiler yaşanmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanlarının emeğini yok sayan bir anlayışın ürünüdür.

Sağlık hizmeti veren çalışanlar, başvuru sayısına değil, toplumun sağlığını korumaya odaklanmakla yükümlüdür. Aile hekimliği sistemi, halk sağlığını önceleyen bir yapıdır. Ancak bu yapı, vatandaş gelmedi diye çalışanını cezalandırıyorsa, ortada ciddi bir sistemsel hata olduğu açıktır.

Bu uygulama yalnızca bir maaş kesintisi değil, bir emek gaspıdır. Sağlık çalışanlarının gelir güvencesi belirsiz hale getirilmekte, cezalandırma üzerinden şekillenen bir sistem inşa edilmektedir. Bu anlayış halk sağlığını değil, halk sağlığı çalışanlarını hedef almaktadır.

Genç Sağlık-Sen Elazığ Şubesi olarak açık çağrımız şudur:Altı ay hekime uğramayan hasta gerekçesiyle yapılan tüm maaş kesintileri derhal durdurulmalıdır. Aile hekimi, aile sağlığı hemşiresi ve ebesinin gelir güvencesi yasal güvence altına alınmalıdır. Sağlık hizmeti ceza yöntemiyle değil, etkili planlama ve toplumun bilinçlendirilmesiyle güçlendirilebilir.

Unutulmamalıdır ki, sağlık sisteminin temel taşı olan çalışanı cezalandırarak sistem düzelmez. Hasta gelmedi diye maaş kesilmez” ifadelerine yer verdi.