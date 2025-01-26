Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nin (BAL) ikinci yarının ilk maçında Hakkari Zapspor, evinde konuk ettiği Batman Kayraspor’u 3-1 yendi.Merzan Şehir Stadı’nda oynana ve soğuk havada oldukça çekişmeli geçen maçta her iki takım kıyasıya mücadele etti. Zapspor’un üstünlüğü ile devam eden maçta konuk takım Batman Kayraspor yer yer zor anlar yaşadı. Müsabaka sonunda Hakkari Zapspor, Batman Kayraspor’u 3-1 skorla yendi.Maçı Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç’ta tribünde izledi.