Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde zirai don nedeniyle büyük zarar gören Malatya’da tarım alanlarını yerinde inceledi. Kentteki kayısı bahçelerinde inceleme yapan Bakan Yumaklı, daha sonra Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.Malatya’da 12 Nisan gecesi hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması, özellikle kayısı başta olmak üzere birçok tarım ürününde büyük hasara yol açtı. Don olayından kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi çeşitli ürünlerde de hasar meydana geldi.Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ilk olarak kayısı bahçelerini gezerek üreticilerden ve yetkililerden bilgi aldı. Ardından Malatya Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında bölgedeki hasar durumu ve atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.Bakan Yumaklı’nın, valilik ziyaretinin ardından temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.