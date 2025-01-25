Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış ve programlara katılmak üzere Elazığ’a geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Elazığ Belediyesini ziyaret etti. Beraberinde Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte Elazığ Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, il genelindeki projeler ve yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan bilgi aldı.Bakan Uraloğlu daha sonra Harput il yolu açılış törenine katıldı.