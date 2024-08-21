Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tatvan çevre yolunun hizmete girmesiyle 40 dakikalık seyahat süresinin 5 dakikaya ineceğini söyledi.Ankara’dan havayolu ile Muş’a, oradan da kara yoluyla Bitlis’e gelerek Tatvan çevre yolu ve yol üzerinde bulunan iki tüplü tünel hakkında bilgiler alan Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çevre yolu bitip faaliyete geçtikten sonra 40 dakikalık yolun 5 dakikaya düşeceğini ifade eden Uraloğlu, “Burada başladığımızdan bu tarafa bazı kamulaştırma problemlerinin olduğu, bazı zemin problemlerinin olduğu gibi bazı sıkıntılar yaşadık. Ama çok şükür şimdi onları çözdük ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada Tatvan mevcut şehir geçişinde burası Van güzergahıdır aynı zamanda. Mevcut şehir geçişinde günlük ortalama yirmi bin civarında bir trafiğimiz var. Elbette bu yaz aylarında belli ki yirmi beş binlerin üzerinde olacak. Belki otuz binler civarında da olacak. Artık Tatvan’dan birkaç metrelik mesafeyi ancak kırk dakikada geçilebilir bir durum var. Tabii Tatvan’ın bu bölgedeki ticari gelişmişliği, oraya gösterilen rağbet dolayısıyla bu yoğunluğu yaşıyoruz. Burada bir çevre yolu yapmamız gerekiyordu. O çevre yolunu da biz yaklaşık on kilometre olarak projelendirdik ve biraz önce de dediğim gibi yapım çalışmalarına başladık. Bu çevre yolunu biz bitirdiğimizde Tatvan’da kırk dakikalarda kat edilen trafik yaklaşık beş dakikada geçilmiş olacak. Bir kere transit trafiğin tamamını bir çevre yoluna almış olacağız. Önemli bir bölümünü çevre yoluna aldığımız zaman Tatvan şehir merkezi de daha yaşanabilir, ticaretini daha da geliştirilebilir bir duruma gelmiş olacak. Projemize baktığımızda 1236 metre ve 1270 metre uzunluğunda iki adet çift tüp tünel bulunuyor, yani yolun yaklaşık iki buçuk kilometresini tünellerle geçiyoruz diyebiliriz. Yine 140-145 metre uzunluğunda önemli bir viyadükle vadiyi geçiyoruz. Burada çalışmalarımıza biz arazideki toprak işlerinde tünellerde devam ediyoruz. Tünelimizin T2 tüneli olarak adlandırdığımız yaklaşık 1370 metre, sağ ve sol toplam olarak çalışma yürüttük. Kazı ve destekleme çalışmalarını bitirdik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla gerekli görüşmeyi, firmamızla da beraber yaptık. Biraz daha orada hızlanmaya ihtiyacımız var. Biz ödenek olarak destekleyeceğiz. Müteahhit firmamız da bu anlamda devam edecek. Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini biz 5 dakikaya indireceğiz. Yine mevcut şehir geçişindeki yolu iki kilometre yaklaşık kısaltmış olacağız. Gerek zamandan gerekse de akaryakıttan burada yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir tasarruf etmiş olacağız. Esasında bu projeyi bitirdiğimizde harcadığımız parayı birkaç yılda geriye almış olacağız. Böyle kıymetli bir projeden bahsetmiş oluyoruz” dedi.Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından çevre yolu çalışanları ile bir müddet sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Ardından Bitlis merkeze geçen Bakan Uraloğlu, Bitlis Valiliği toplantı salonunda kurum amirleri ve belediye başkanları ile koordinasyon toplantısı düzenlemesi bekleniyor.