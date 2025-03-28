Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.Erzurum’un Palandöken ilçesinde Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu’nda öğretmen odası buluşması ve bayrak törenine katılan Bakan Tekin, burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Matematik Öğretmeni Nur Betül Sümbüllü’ye bayrak töreni sonrası sürpriz yapan Bakan Tekin, Nur Betül öğretmenin doğum gününü kutladı. Bayrak töreni sonrası öğrencilerin Bakan Tekin’e olan ilgisi zaman zaman izdihama neden oldu.Daha sonra Spor Eğitim Merkezi’ne geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada antrenör ve sporcularla bayramlaştı. Bakan Tekin, antrenör ve sporculara hitap ederken, Türkiye’nin son 20 yılda birçok alanda olduğu gibi sportif eğitim anlamında da, sportif tesisleşme anlamında da çağ atladığını ifade ederek, "Erzurum’un özellikle kış sporlarıyla ilgili sahip olduğu tesislerin dünyada birçok ülkede örnek gösterilecek evsafta olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sadece Erzurum için değil, Türkiye’deki her ilimizde çok yoğun bir sportif tesisleşme süreci yaşadık. Bunda en çok Sayın Cumhurbaşkanımızın sportif bir geçmişten gelmesi ve sportif eğitimi önemsemesi var. Sadece tesisleşme değil aynı zamanda lisanslı sporcu sayısının ülke nüfusuna oranı anlamında da çok ciddi mesafeler kat ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama bütün bunlara rağmen eksik olduğumuz alanlar var. Eksik olduğumuz konular var. Bunlardan en temeli sportif eğitimin, akademik eğitimle beraber yürütebileceğimiz mekanizmalar konusunda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bir de bununla bağlantılı bir başka sorunumuz da sportif yeteneklerin erken yaşlarda tespit edilip hem akademik eğitimlerin hem de sportif eğitimlerinin bu yetenek doğrultusunda sürdürülmesi konusunda da arzu ettiğimiz düzeyde değiliz" dedi."Sportif ve akademik eğitim mutlaka birlikte yürümeli"2016-2017 eğitim öğretim yılında bu konularda tohumları atmaya başladıklarını hatırlatan Bakan Tekin, "Yani sportif yeteneklerin tespit edilip devam ettirilmesi anlamında akademik eğitimle beraber onların yürütülmesiyle ilgili süreçleri başlatmıştık. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla bir protokol yapıp okullarımızda ilkokul düzeyinde ve ortaokul düzeyinde sportif tarama testleri organize etmeye başlamıştık. Orada da mesafe kat ettik. Fakat sportif eğitimle akademik eğitimi paralel yürütecek eğitim kurumları oluşturmak da biraz istediğimiz gibi değildik. 2014 yılında başka bir şey yaptık. Proje okullar kurduk, sportif eğitimle beraber akademik eğitimde yürütebileceği çocuklarımızın branş bazlı tematik spor liseleri, spor okulları kurmaya başladık. Türkiye voleybol federasyonuyla beraber yaptığımız voleybol kız lisesi bunun bir örneği. Hemen akabinde o zamanki Türkiye Futbol Milli Takımı direktörü Teknik sorumlusu Fatih Terim Hoca’yla beraber Riva’da bir futbol lisesi açtık. Bütün federasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı olarak oturduk sportif eğitimle akademik eğitimi beraber yürütebileceğimiz okullar açabilir miyiz? Bu süreci daha sağlıklı hale getirebilir miyiz? Daha küçük yaşlardan itibaren bunun başlangıcını yapabilir miyiz diye kafa yormaya başladık. Birçok federasyonla bu anlamda iş birliği yaptık. Arada biraz duraksadı bu süreç. 2023 Haziran ayında tekrar bakan olarak göreve başladıktan sonra bu süreci yeniden hızlandırdık. Birkaç ay İstanbul’da Basketbol Federasyonuyla ortak basketbol gelişim merkezi yani bir anlamda basketbol lisesi açtık. Bunu devam ettiriyoruz. Yine birkaç ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bilgisi dâhilinde Amatör Spor Federasyonlarının ve özellikle olimpik branşları federasyon başkanlarını bakanlığımızda ağırladık. Olimpik branşlarda sportif eğitimle beraber akademik eğitim veren temel eğitim ve orta öğretim kurumları açabiliriz. Birlikte bu yolculuğu yeniden başlatalım dedik. Çalışmalarımız devam ediyor federasyonlarla" şeklinde konuştu."Tematik spor kampüsü hayalim var"Erzurum’da bir tematik spor kampüsü yapma arzusu ve hayalini kurduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözlerine şöyle devam etti:"Bu kampüsün içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise aynı zamanda bir de pansiyonu bulunan bir kampüs. Ve bu kampüs tematik anlamda kış sporları üzerine odaklansın. Kış sporları lisesi, ortaokulu ve ilkokulu. Açalım. Bununla ilgili de yatırım programımızı revize ettik. Böyle bir okul Erzurum’da inşallah açacağız. Hem biraz önce bahsettiğim 2012 için yapılan tesislerin daha efektif kullanılması açısından hem de Erzurum’un hem iklim yapısına hem de toplumsal yapısına uygun bu kış sporlarının burada gelişmesi açısından iyi bir yatırım olacağını düşünüyoruz. İnşallah onu en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak bu yıl bir pilot uygulama daha başlattık. Önce mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ortaokullarını pilot olarak açmaya başladık. Hemen akabinde müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi açtık. Ve onunla beraber şimdi spor liselerinin tematik hale getirdiğimiz spor liselerinin ortaokullarını da açmaya başlayacağız. Tüm bunlar tesisleşme noktasında geldiğimiz dünyada parmakla gösterilecek ülkelerden birisi olma noktamızı sportif eğitimle akademik eğitimi de beraber verecek hale getirip inşallah ülkemizdeki sportif yetenekleri küçük yaşlardan itibaren keşfedip doğalarına, yeteneklerine, uygun bir biçimde eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz.""Erzurum’a stad sözümüzü yerine getiriyoruz"Erzurum’da sportif tesisleşme ve sportif eğitim noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bakan Tekin, "Erzurum İl Kongresi’ne Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum’a gelmişti. Biz Erzurum’u siyasette temsil eden kişiler olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Erzurum’daki stadyum konusunu tekrar hatırlattık ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamuya açık biçimde deklare etti. Gençlik ve Spor Bakanımız da süreci başlattı. En son buraya gelmeden kendisiyle konuştuk. Arazinin tahsis ve benzeri işlemleri Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle hazırlanmış, tamamlanmış. Zemin etüdü ile ilgili süreç tamamlanır, tamamlanmaz Gençlik ve Spor Bakanımızın kendi ifadesi hemen ihale sürecini başlatacağız dedi. Biraz önce Vali Beyle konuştum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuk. O süreçte tamamlanmış. Dolayısıyla bayram sonrası Gençlik Ve Spor Bakanımıza milletvekillerimizle beraber gidip ziyaret edip süreci başlatmalarını isteyeceğiz. O da inşallah Erzurum’a, Erzurumspor’umuza hayırlı olur diyorum. 5 bin kişilik bir ayrı kapalı spor salonu da yine inşallah yatırım programımız da bakanlığımız tarafından alındı. Sportif tesisleşme anlamında Erzurum’da ne eksik varsa biz gidereceğiz" şeklinde konuştu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, buradaki programına ardından Kazımkarabekir Stadyumu’nda oynanan Erzurumspor FK-Manisa FK maçını tribünlerden izledi.