Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat Ali Bakan’ı ziyaret etti.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan İl Başkanı Ali Bakan’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Kurum, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefonla Ali Bakan’a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.Bakan Kurum, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan AK Parti Malatya İl Başkanımız Ali Bakan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Ziyaret sırasında Bakan Kurum’a Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti Malatya milletvekilleri de eşlik etti.