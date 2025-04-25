’Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’nin açılış töreni için Kars’ta bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret etti.Bakan Kacır’a Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Belediye Başkanı Ötüken Senger eşlik etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Kacır, daha sonra Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygulanan ’Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı’ kapsamındaki Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi kapsamında gerçekleştirilen cephe iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmalarının tamamlandığı Haydar Aliyev Caddesi’ni inceledi.Esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Kacır, Kars Belediyesi ve SERKA ve Peynir Müzesi’ni ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, Peynir Müzesi’nde basın mensuplarına tescilli Kars Kaşarı ikram etti. Kars’taki programlarını tamamlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra kentten ayrıldı.