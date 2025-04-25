İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından yürütülen "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında Muş’ta bir çalıştay düzenlendi.1071 Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Slayt gösterimi ve Dernek Başkanı Ufuk Bayrak’ın açılış konuşmasının ardından akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katılımıyla dört saat süren sunum ve panel bölümü gerçekleştirildi.Projenin Ekim 2024’ten bu yana otuzdan fazla etkinlikle sürdürüldüğünü belirten Dernek Başkanı Ufuk Bayrak, çalıştayın ilk oturumunun 1071 Kongre ve Kültür Merkezi’nde üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Bayrak, "Çalıştay süresince elde edilecek veriler, bilimsel raporlar halinde hazırlanarak kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılacak. Hazırlanacak raporların, teknoloji bağımlılığıyla mücadelede alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar için kaynak niteliği taşımasını hedefledik. ‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ sloganıyla düzenlediğimiz çalıştay da öğrenciler balon uçurarak bağımlılığa dikkat çekti" dedi.Etkinlik, soru-cevap sonrası çekilen toplu fotoğraf sona erdi.