Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattıklarını belirterek, “Teftişler sonucunda gördük ki işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık” dedi.Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Vedat Işıkhan, ilk olarak valiliğe geçti. Burada bir araya geldiği Vali Ozan Balcı’dan Van Projeleri hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçerek ‘Türkiye Buluşmaları’ programına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, “Bizleri samimiyetle, misafirperverlikle karşılayan, toplantımıza iştirak eden tüm hemşehrilerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bugün teşkilat başkanlığımız tarafından 81 ilde başlatılan, Türkiye Buluşmaları ile şehirlerimizde yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planladığımız bu buluşmamıza Vanlı hemşehrilerimizle bismillah diyoruz. Yapacağımız istişarelerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hamdolsun, şehre ayak bastığımız andan itibaren Van’ın samimiyetini, muhabbetini derinden hissettik. Van, bir medeniyetler havzası olması sebebiyle, kadim kültürü, tarihi, coğrafyası ve doğasıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin yükselen bir değeri haline gelmiştir” dedi.“Devletimiz, bugüne kadar yapılan 167 milyar lirayı aşan yatırımla Anadolu’nun sınır kapısı konumunda olan şehrimizin değerine değer katmıştır” diyen Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Sadece Van’a yönelik çalışma hayatı yatırımlarımız dahi 4 milyar lirayı aşmış durumda. Maalesef Van, 2011 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketiyle yerle bir olmuş, hem büyük can kayıpları hem de maddi kayıplar yaşamıştık. Ancak hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çok kısa bir zamanda şehri adeta yeniden inşa ettik, ayağa kaldırdık. Aynı şekilde bu güzel şehri terör belasından temizleyen yine AK Parti oldu. Tehditle, şiddetle, yapılan her eseri yakıp, yıkıp, yok ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale getirenlere rağmen Van’ın içindeki cevherden hiçbir zaman umut kesmedik. Kadim yurdumuzun her kilometrekaresi için cansiperane bir mücadele verdik. İnşallah bundan sonra Van’ı daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle destekçiliğiyle, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, biz devlet olarak bu şehri; kan dökmeyi, kaosu ve halk düşmanlığını kendine siyasi ilke edinmiş terör odaklarının merhametine terk etmeyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? AK Parti’nin büyük şehirlerden en ücra beldelere, köylere varıncaya kadar, ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırma azmiyle; kimliği, görüşü ne olursa olsun ülkemizin her bir ferdini baş tacı yapan millet sevdamızla yapacağız. 23 yıldır vatan millet sevdamıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği o güzel ifadeyle; ‘aşkla çalışan yorulmaz’ diyeceğiz ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bizleri bugün burada bir araya getiren de işte bu azim ve sevdadır.”AK Parti’nin hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan ve milleti hatırlayan bir parti olmadığını da belirten Işıkhan, “Bunu en iyi aziz milletimizin kendisi bilir. Bunu en iyi Vanlı hemşerilerim bilir. Daha da önemlisi AK Parti bir millet hareketidir, milletin ta kendisidir. Partimiz kurulduğu günden bu yana sokaklardadır, halkımızın içindedir. AK Parti değişimi, sokaklardan sahalardan başlatmış bir partidir. AK Parti milletimizle her an istişare içerisinde olan, alacağı her hayati kararda, atacağı her mühim adımda doğrudan halka danışan bir yönetim anlayışını benimsemiş bir partidir. 23 yıldır bu anlayışla yol yürümüş, bu anlayışla hareket etmiştir. Merhum Üstad Sezai Karakoç’un ifade ettiği gibi; ‘Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.’ İşte bu anlayışla AK Parti hiçbir zaman ‘tamam artık bitti’ diyerek köşesine çekilen bir parti olmamıştır. AK Parti aynı zamanda, 81 il; 922 ilçenin tamamında; yaşlısıyla, genciyle, çalışanıyla, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle yediden yetmişe her bir vatandaşıyla sürekli temas halinde olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Aziz milletimizin bizlere verdiği bu sorumluluğu, tarihin bizlere emanet ettiği bu bayrağı, partimize ve kadim devlet geleneğimize yakışır şekilde yerine getirmeye, dalgalandırmaya devam edeceğiz. Milletimiz bizi bu göreve layık gördüğü sürece de büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.Mart ayında yapılan yerel seçim maratonunu tamamladıklarını ve seçimi gündemlerinden çıkardıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, “Demokratik süreçlerin bir gereği olarak, çeşitli belediyelerde yeni yönetimler göreve geldi. Fakat bu görev değişimlerinde maalesef, demokrasinin ruhuna aykırı, adaletin terazisini sarsan uygulamalara şahit olduk. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımız da ifade etti; ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van’da; Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi. Bizim anlayışımız şu; emek ve alın teri siyasetin malzemesi olamaz. Biz, işçinin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve herkesin ekmeğine sahip çıkmakla mükellefiz. Gerek Van’da; gerek diğer illerde yaşanan bu işçi kıyımını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Ayrıca, işçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamı; sözde ‘emekçinin yanında’ olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partiler. Bunların hangi partiler olduğunu anladınız. Bu partilerin ‘emekten yana’ olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı vericidir. Halkın güvenini suistimal eden bu anlayışın, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Ama kimse merak etmesin, biz devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız. Hukuk çerçevesinde bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız. Gereğini yapacağız, nitekim yapıyoruz da” ifadelerini kullandı.Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık” diyen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:“Bunun yanında, işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz. Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de bakanlık olarak cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi de olacağız. Nitekim en son bildiğiniz gibi Van’da haksız yere işten atıldığı için 21 işçimiz mahkeme yoluyla işlerine iade edildi. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçte yanlarındayız. Bunlar gibi teftişlerimizin devam ettiği belediyeler var. Oralarda da eğer bir hak gaspı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylüyorum. İşçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler; bir daha ağızlarına ‘emek’ ve ‘emekçi’ lafını almasınlar. ‘Biz emek dostu partileriz’ demesinler.”81 ilde ‘Türkiye Buluşmaları’ programı düzenlediklerini de söyleyen Bakan Işıkhan, “Milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Vanlı hemşehrilerimizi ziyaret edip hasbihal edeceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını, talep ve sorunlarını bir bir tespit edeceğiz. Sorunların çözümünü yine Vanlı hemşehrilerimizle birlikte arayacağız. Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza giden, her günü çok kıymetli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme evresinde olan ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Öncelikle içeride kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında ise küresel ölçekte Türkiye’yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusudur. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun. Ancak azmimiz ve geleceğe dair umutlarımız da bir o kadar büyük. Son 23 yılda Türkiye’yi, mahallelerimizden başlayarak büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda bakanlık olarak özellikle; istihdamın arttırılması, nitelikli işgücü ve sosyal güvenlik konuları öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam edecek. Van başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirleri için elimizden gelen her türlü imkanla çalışmaya devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerek merkez teşkilatımızda ve gerekse il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.