Atatürk Üniversitesi Geleneksel Spor Tırmanış Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, etkinlikle ilgili yaptığı paylaşımda“ Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak düzenlediğimiz Cumhuriyet Tırmanışı etkinliğimiz, şanlı bayrağımızın göklere çekilmesi ile başladı. Üniversite öğrencilerimizin ve gönüllü lerimizin, küçük gönüllü dağcılarımızın katılımı ile devam eden etkinliğimiz 2 gün olarak planlandı. Etkinliğimizin açılışında bizlerle birlikte olan kıymetli hocamız Dağcılık Federasyonu eski başkanı Alaattin Karaca hocamıza ve diğer hocalarımıza katılımcılarımıza ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen dağcılık kulübü başkanımız ve hocamız Yunus Emre Karacaya ve onun şahsında bütün emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”