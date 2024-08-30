Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası’nda Elazığlı sporcu Alpaslan Hamza Kıvık mücadele edecek.Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de de devam eden Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası’na katılan Elazığlı sporcu Alpaslan Hamza Kıvık madalya hedefliyor. 91 kilo low kick branşında ringe çıkan Alpaslan, ülkeye madalyayla dönmeyi hedefliyor. Genç sporcunun Son Hilal Topuz Fight Club’tan antrenörü Zülfü Topuz, “Alpaslan Hamza gerek efendiliği, gerek sporculuğu ile ülkemize çok madalya kazandıracaktır. Yine kulübümüzün yetiştirdiği Yusuf Eren Yıldırım da organizasyonda 63,5 kilo genç erkekler full contact branşında mücadele edecek her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz” dedi.