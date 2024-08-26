Erzurum’da sahne alan Alişan unutulmaz bir konser verdi.Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Alişan Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda hayranlarıyla buluştu. Alişan; Hele Bi, İkimize Birden, Var Ya, Olay Bitmiştir, Naze gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerle de dinleyicilerini coşturdu.2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı da sahnede anarak şarkılarını söyleyen Alişan, “Mekanın cennet olsun İbrahim Abi, bütün dualarımız ona gitsin. İnşallah bizi de size böyle sevdirir Allah” diye konuştu.Seyirciler arasında gördüğü bir seyyar satıcıyı sahneye davet eden Alişan, Cumali isimli satıcının bütün tatlılarını satın alarak, sahne arkasında çalışanlara dağıttırdı. Sahnede kendisi de tatlı yiyen Alişan, yazılan dövizleri okuyarak, sık sık seyircilerle de sohbet etti.Filistin’i unutmadıFilistin direnişine destek konuşması yapan Alişan, “7-8 aydır yapılan bir katliam var ve bütün dünya uyuyor. Kalbimizle, dualarımızla onlarlayız. İnşallah bir gün insanlık utanacak. İnşallah oradaki zulüm son bulacak” dedi.Binlerce kişinin aynı anda halay çektiği konseri Alişan, Erkal’ın Canısı şarkısıyla sonlandırdı. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Erzurumlular doyasıya eğlendi.