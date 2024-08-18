Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yüzme kurslarına kayıt yaptıran vatandaşlar, vardiya halinde yüzme havuzuna giderek Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman olan antrenörlerinden eğitim alıyorlar.Erzincan Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme sporunu 7’den 70’e herkes yapabiliyor. Erzincan’ın modern olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörlerden aldıkları eğitimler ile yüzmeye başlayan çocuklar gelişim süreçleri ile başarılı sporcular olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Erzincan’da 2012 yılında açılan olimpik yüzme havuzunda alanlarında uzman antrenörler ile aldıkları eğitimler ile Erzincan il genelinde başarılı sporcuların yetişmesi ve Milli takıma kazandırılması hedefleniyor.Yüzme eğitimi alan Arda Güneş, “Burada ücretsiz şekilde yüzme kursundan yararlanabiliyoruz. Çok eğleniyoruz. Hocalarımız da sağ olsun çok iyi öğretiyorlar. Sırt, serbest, doğru nefes alma gibi. Yüzmem iyiydi ama burada baya bir gelişti. Eğer bu kurs olmamış olsaydı, evde tablet, telefon veya bilgisayar başında oyun oynayacaktım. Ama bu kursla hem spor yapıp hem de yüzme öğrenebiliyorum” dedi.Yüzme eğitimi alan Soner Eğe Çakmak ise, “Çok iyi yüzme öğrendim. Hocalarımız bizimle çok iyi ilgileniyor. Havuzu seviyorum. Şu an burada olmasaydım, evde oturup televizyon izleyecektim. Çok sıkılacaktım. İyi ki hocalar eşliğinde ders alıyoruz. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Olimpik Yüzme Havuzu çalışanlarına ve hocalarıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.