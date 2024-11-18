AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi Erzurum’un Oltu ilçesinde davul-zurna ile karşılandı. Annesi ve babasını da ziyaret eden Ala, “Baba ocağında olmak, burada büyümüş biri olarak Oltu’yu ziyaret etmek benim için çok anlamlı. Hemşehrilerimle kucaklaşmak, geçmişimi yad etmek çok kıymetli” dedi.AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi Erzurum’un Oltu ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Teşkilatı, AK Parti Kadın Kolları, MHP İlçe Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş tarafından davul-zurna ile karşılanan Ala’nın ilk durağı AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı oldu. Burada AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ile bir araya gelen Ala, seçimdeki başarısından dolayı Yavuz’a teşekkür etti. Partiyle ve Oltu ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunan Ala, Türkiye gündemine de değindi. Ala, Oltu’ya geldiği için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Burası benim çocukluğumun geçtiği yer. Hemşehrilerimle buluşmak, hatıralarımı tazelemek çok değerli. Burada hem Türkiye’nin meselelerini hem de Oltu’nun ihtiyaçlarını konuştuk. Hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük keyif aldım” dedi.Daha sonra Oltu Belediyesi’ni ziyaret eden Efkan Ala, Belediye Başkanı Adem Çelebi’ye ilçede yapılan başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Çelebi, Ala’ya Oltu taşından yapılmış bir tesbih hediye ederken, Ala’nın eşine ise Oltu zümrütünden bir takı seti takdim etti. Son olarak Ala, babaevini ziyaret etti. Annesi ve babasını ziyaret eden Ala, “Baba ocağında olmak, burada büyümüş biri olarak Oltu’yu ziyaret etmek benim için çok anlamlı. Hemşehrilerimle kucaklaşmak, geçmişimi yad etmek çok kıymetli” diye konuştu.