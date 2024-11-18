Bingöl’de son 14 günde 159 bin 512 kişi sorgulanırken, aranan bin 61 şahıs yakalandı.Bingöl’de 4-18 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulama ve denetimlerde 81’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 159 bin 512 şahsın kimlik kontroller yapıldı. Aranan bin 61 şahıs tespit edilerek, 8 kişi gözaltına alındı, 9 kişi ise tutuklandı. Ayrıca 4 kayıp şahıs bulunurken, 22 bin 846 araç denetlendi. 3 bin 86 araca cezai işlem uygulanırken, 115 araç trafikten men edildi.