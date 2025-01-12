AK Parti Ağrı Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Zeynep Eldem, yeniden Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen kongreye AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ve çok sayıda partili katıldı. Seçim sonrası bir konuşma yapan Milletvekili Kilerci, kongrenin coşku dolu bir atmosferde geçtiğini belirterek, “AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongremizi kıymetli dava arkadaşlarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Başkanlığa yeniden seçilen Zeynep Eldem ve ekibini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet yolunda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi."Kadınlar siyasette daha etkili olacak"AK Parti İl Başkanı Yıldız da kongrenin partinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yıldız, “Kadın kolları teşkilatımızın enerjisi ve heyecanı kongremize büyük bir coşku kattı. Zeynep Eldem liderliğinde kadınlarımızın toplumsal hayatta daha güçlü yer alacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Kadınların siyasetteki rolünün daha da güçleneceğini belirten Yıldız, “Yeni dönemde Zeynep Eldem ve ekibi, Ağrı’nın kalkınmasına katkı sağlayacak projelere imza atacak. Kadın Kollarının daha dinamik ve etkili olması için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu."Ağrı’nın güçlü kadınlarıyız"Kongrede konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, Ağrı’nın kadınlarına duyduğu güveni dile getirerek, “Ağrı Dağı’nın heybetinden güç alan Ağrı’nın güçlü kadınlarıyız. Bugün burada bu kutlu çatı altında sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum” dedi.Türkiye’nin gelecek vizyonunda kadınların önemli bir yer tuttuğunu belirten Eldem, “Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak Türkiye Yüzyılı hedefine inançla yürümeye devam edeceğiz” dedi.Kongre, Zeynep Eldem ve yönetim kuruluna başarı dilekleriyle sona erdi.