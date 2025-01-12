Ardahan’da maske takıp bir iş yerinden hırsızlık yapan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.Ardahan’da bir süre önce maskeyle bir iş yerine girip çelik kasadan hırsızlık yaptığı öne sürülen ve 3 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, 7 Ocak’ta polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, 18 saat süren titiz çalışma sonucu Ardahan’da çelik kasadan hırsızlık yaparken kameraya yansıyan G.D’nin Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tekirdağ’da da hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi.