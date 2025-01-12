Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı sulak alanlara yem bıraktı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakıldı. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek.