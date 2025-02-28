AK Parti Ağrı Heyeti, 28 Şubat Darbesi’nin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak amacıyla bir açıklama yaptı.AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen açıklamaya, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.İl Başkanı İlhami Yıldız başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısı öncesinde 28 Şubat’ın ülke tarihindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek darbecileri kınadılar.İl Başkanı İlhami Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Bugün 28 Şubat Darbesinin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez dahakınamak için bir araya geldik.Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirsegetirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmişhükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irticabahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, iştençıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır.Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışıuygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır.İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelikgözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır.Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletinkendisinden sandıkta aldılar.2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımıyapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarınıteker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devametmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılarvesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyükmimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanliderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşıgüruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir.Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecekbir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veCumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükmearayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir."