Yeni Malatyaspor’un 6 Ekim Pazar günü yapılacak seçimli genel kurul toplantısı öncesi Ahmet Özköse adaylığını açıkladı.Yeni Malatyaspor’un geçmiş döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Özköse, kulübü yönetmeye talip olduklarını açıkladı. Özköse açıklamasında, "Yeni Malatyaspor’umuzun 6 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde şehrimizin sivil toplum kuruluşları, siyasileri, belediye başkanları, taraftar dernekleri ve delegeler ile istişareler gerçekleştirdim.Bu istişarelerin sonucunda şehrimizdeki futbolun yaşaması, gençlerimizin sosyalleşerek daha güzel yarınlara ulaşması, şeffaf, objektif, hesap verilebilir bir yönetim kurulu oluşturma anlayışıyla ben ve ekibim Yeni Malatyaspor’u yönetmeye talip olduk. Bugünden itibaren adaylığımı açıklıyorum. Seçim salonunu demokrasi şölenine çevirerek Yeni Malatyaspor’un kurtuluşu için bütün delegeleri sandık başına davet ediyorum. Güçlü, vizyonlu, her kesimi kucaklayan ve neşeli Malatyaspor günlerinde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.