Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’ndan 12 sporcu, Erzurum’da düzenlenen milli takım seçmelerine katıldı.Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Aydemir, yaptığı açıklamada ,"Kızlarımızın başarıları, diğer genç kızlara da ilham olacak ve bölgemizde kadın sporunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Onların her birine güveniyor ve başarılar diliyorum. "ifadelerini kullandı. Kulübün altyapısından yetişen bu genç yeteneklerin, Ağrı’da kadın futbolunun yükselişinde önemli bir rol oynadığını belirten Aydemir, “Sporcularımızın milli takım forması giyme hayalleri, hem onları hem de bizi motive ediyor. Bu seçmeler, onların kişisel gelişimleri için büyük bir fırsat” dedi.Kulübün kadın futboluna yaptığı yatırımlarla gurur duyduklarını ve bu desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Aydemir ,“Kadın futbolunda potansiyeli olan gençleri keşfetmek ve onlara fırsat vermek bizim önceliğimiz. İnanıyorum ki sporcularımız, Ağrı’yı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecekler” şeklinde konuştu. Milli takım seçmelerine katılan futbolcular, “Milli takım forması giymek benim en büyük hayalim. Seçmelerde elimden geleni yapacağım” dediler. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği tarihte açıklanacak sonuçlar, Ağrılı sporcuların milli takım kadrosuna dahil olup olmayacaklarını belirleyecek.